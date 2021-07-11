تحرير آلاف المخالفات لعدم ارتداء الكمامات ومخالفة حظر الجولان

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن نتائج مجهودات قامت بها أمس السبت الوحدات الأمنيّة التابعة للوزارة، وذلك في إطار مساهمتها في المجهود الوطني لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أن تلك الوحدات حررت في يوم واحد 9653 مخالفة ماليّة لعدم الالتزام بوضع الكمامات، كما حررت 5344 مخالفة لحظر جولان.

من جهة أخرى، حررت القوات الأمنية أيضا، وفق البلاغ، 1235 بين محاضر ومخالفات عدم احترام تراتيب حفظ الصحّة، كما سحبت 4148 رخصة سياقة وحجزت 4153 بطاقة رمادية.

وأعلنت حالات حظر صحي شامل وموجه في عدد من المعتمديات والولايات توقيا من فيروس كورونا ولكسر حلقات العدوى، في وقت سجلت فيه أرقام قياسية من حيث عدد الوفيات أو الاصابات الجديدة في تونس منذ انتشار الوباء ربيع سنة 2020.