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سليانة: تسجيل 8 حالات وفاة و166 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

2021/07/11 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت ولاية سليانة، أمس السبت، 8 حالات وفاة و166 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ بداية الجائحة، إلى 342 حالة، والإصابات إلى 10749 إصابة مؤكدة، وفق آخر تحيين صادر عن الإدارة الجهوية للصحة.
وتتوّزع الإصابات الجديدة، إلى 35 إصابة بسليانة المدينة، و11 إصابة ببرقو، و10 إصابات بقعفور، و19 ببوعرادة، و7 بمكثر، و10 بالروحية، و42 بالكريب، و16 إصابة بكسرى.
وتبلغ حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة، حاليا، 44 حالة، من بينها 7 حالات بالانعاش، إلى جانب 76 حالة بالمستشفيات المحلية.

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