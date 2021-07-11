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صفاقس: تسجيل 6 وفيات و368 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وعدد التلاقيح المنجزة يتخطى عتبة 250 ألف تلقيح

2021/07/11 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أفادت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، بأن الجهة سجّلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 وفيات و368 إصابة جديدة بالفيروس “كورونا” من مجموع 1291 تحليلا، فيما أحصت 57 حالة شفاء إضافيّة.
وبيّنت في بلاغ أصدرته، اليوم الأحد، عن تطوّر الحالة الوبائيّة في الجهة، أن 193 مصابا بالفيروس يقيمون حاليا بقسم “كوفيد أكسيجين”، و32 مصابا يرقدون في أقسام الإنعاش، كما ارتفع عدد المصابين المقيمين في المصحات الخاصة إلى 48 مصابا.
وتشير الإحصائيات، إلى أن العدد الجملي للوفيّات الناجمة عن الإصابة بالوباء في الجهة بلغ 1265 حالة وفاة، وعدد الحالات الإيجابية المكتشفة ناهز 42 ألف حالة، وعدد المتعافين من المرض 37 شخصا.
أما بالنسبة لتقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس “كورونا” في الجهة، فقد تخطت صفاقس حاليا عتبة 250 ألف تلقيح تم إنجازهم في 7 مراكز تلقيح تعدهم الولاية حاليا.

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