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قفصة: رصد 68 إصابة بكورونا بعد إجراء تحاليل ل 74 شخصا حضروا حفل زفاف

2021/07/11 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أعلنت إدارة الصحة بقفصة يوم الأحد عن رصد 68 إصابة بفيروس كورونا بعد إجراء تحاليل لعيّنات 74 شخصا حضروا في الأيّام الأخيرة حفل زفاف، أي بنسبة إيجابية بلغت 92 بالمائة.
وقال المدير الجهوي للصحة بقفصة سالم ناصري ل(وات) إن هذه الإصابات رصدتها فرق طبّية وشبه طبّية بواسطة التحاليل السريعة بعد عمليّة تقصّي مُكثّفة بإحدى مناطق الولاية، إثر الكشف في فترة سابقة عن إصابات بهذا الفيروس بين الأشخاص الذين حضروا حفل الزفاف.
وكانت إدارة الصحة بقفصة قد أعلنت كذلك عشية أمس السبت عن إصابة 150 شخصا آخر بعدوى فيروس كورونا من مجموع 308 شخصا خضعوا لإختبارات الكشف عن الفيروس.
كما سجّلت الإدارة الجهوية للصحة خلال ال 24 ساعة الأخيرة وفاة 3 أشخاص جرّاء إصابتهم بوباء كورونا، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات النّاجمة عن الإصابة بهذا الفيروس منذ بدء إنتشاره العام الماضي إلى 593 وفاة بولاية قفصة.

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