قابس:إقرار الحجر الصحي الشامل بمعتمديتي مطماطة الجديدة ووذرف لمدة اسبوعين

قررت اللجنة الجهوية لمجابهة جائحة كورونا في اجتماعها المنعقد اليوم الأحد باشراف والي قابس منجي ثامر ولمدة أسبوعين من الاثنين 12 جويلية إلى الاحد 25 جويلية الحجر الصحي الشامل بمعتمديتي مطماطة الجديدة ووذرف.

ويتضمن هذا الحجر وفق ما جاء في بلاغ نشرته اللجنة لعموم المواطنين منع التنقل من وإلى هاتين المعتمديتين وغلق جميع المحلات والفضاءات التجارية المفتوحة للعموم باستثناء المحلات الغذائية اضافة الى عدم مغادرة المنازل إلا لقضاء الحاجيات الضرورية ومنع جميع التجمعات والحفلات العامة والخاصة وتعليق كافة التظاهرات سواء كانت علمية أو رياضية أو ثقافية وغيرها.

كما يتضمن هذا الحجر منع ارتياد المساجد والجوامع وتنظيم استمرارية العمل في الحدود الدنيا بالنسبة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية طبقا لما تضمنه بلاغ رئاسة الحكومة بتاريخ 20 جوان2021.

ويستثنى من هذا الحجر المعنيين بالتنقل في إطار الاختبارات والامتحانات الوطنية والتزود بالمواد الحيوية الغذائية والطبية والأنشطة الحيوية القطاعية.

كما قررت هذه اللجنة الحجر الصحي الموجه بقابس الكبرى (معتمديات قابس الجنوبية وقابس المدينة وقابس الغربية) ومعتمدية المطوية ويتضمن رفع الكراسي والطاولات ومنع الاستهلاك على عين المكان في المقاهي وقاعات الشاي والمطاعم انطلاقا من الساعة الرابعة مساء ومنع جميع التجمعات والحفلات العامة والخاصة و الالتزام بالبروتوكولات الصحية الخاصة بكل قطاع وتفعيل آليات المراقبة.

وفسرت اللجنة الجهوية لمجابهة كورونا هذه القرارات بارتفاع المؤشر الوبائي وبلوغه مستوى الاختطار المرتفع جدا وبهدف كسر حلقات العدوى المنتشرة بسرعة مشيرة الى أن هذه القرارات تنضاف الى القرارات التي أعلنت عنها رئاسة الحكومة واللجنة الوطنية لمجابهة كورونا وتبقى سارية المفعول الى حين إشعار أخر.