المنستير: تسجيل 4 وفيات و540 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

سجلت الدوائر الصحية بالمنستير، 4 وفيات جديدة بسبب الاصابة بفيروس “كورونا”، بمعتمديات المنستير والمكنين وقصيبة المديوني، و540 إصابة إضافية، ليتطور المجموع خلال الفترة من مارس 2020 الى 10 جويلية 2021 إلى 605 حالات وفاة، و29 ألفا و164 إصابة، وفق آخر حصيلة محيّنة أعلنت عنها اليوم الإدارة الجهوية للصحة.

واستقطبت معتمدية صيادة لمطة بوحجر 106 إصابات من مجموع الإصابات الجديدة، تلتها معتمديات المنستير ب97 إصابة، والمكنين ب79 إصابة، وجمال ب61 إصابة، وزرمدين ب38 إصابة، وبنبلة ب38 إصابة، والوردانين ب29 إصابة، وطبلبة ب23 والساحلين ب20 إصابة، وقصر هلال ب18 إصابة، والبقالطة ب16 إصابة، وقصيبة المديوني ب12 إصابة، وبني حسان بإصابتين، وإصابة واحدة غير محدد مكانها.

وتشهد الحالات النشطة تطورا غير مسبوق إذ بلغت 7901 حالة مع وجود 249 حالة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة منها 37 حالة بقسم الإنعاش والعناية المركزة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير اين بلغت نسبة الاشغال 97 فاصل 4 في المائة، في حين أنّ النسبة الجهوية لاشغال أسرة “كوفيد” 94 فاصل 3 في المائة.

وسجلت ولاية المنستير لأوّل مرّة 1001 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن خلال ال14 يوما الأخيرة وإلى غاية 10 جويلية الجاري، وتوجد بالجهة 12 معتمدية من مجموع 13 معتمدية تفوق بها الإصابات 543 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن.

وتصدرت معتمدية جمال جموع 1647 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، تليها معتمديات صيادة لمطة بوحجر ب1490 إصابة، والبقالطة ب1363 إصابة، والمكنين ب1190 إصابة، والساحلين ب1130 إصابة، والوردانين ب947 إصابة، والمنستير ب860 إصابة، وقصر هلال ب840 إصابة، وطبلبة ب750 إصابة، وبنبلة ب702 من الإصابات، وقصيبة المديوني ب594 إصابة، وزرمدين ب543 إصابة.

وسجلت من جهتها معتمدية بني حسان 311 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن خلال الأسبوعين المنصرمين إلى غاية 10 جويلية الجاري، وارتفع في المقابل مجموع حالات التعافي من فيروس “كورونا” إلى 20 ألفا و658 حالة منها 153 حالة شفاء جديدة إلى غاية 10 جويلية الجاري.