منوبة: اغلاق مركزي البريد البطان والدخيلة بطبربة بعد اصابة اعوان بفيروس “كورونا”

اغلقت، اليوم الاثنين، أبواب مركز البريد بالبطان والدخيلة بمعتمدية طبربة من ولاية منوبة بعد تسجيل 04 اصابات بفيروس “كورونا” في صفوف الاطارات والاعوان العاملين بها، على أن تستأنف نشاطها بعد 10 ايام، وفق ما افادت به المديرة الجهوية للبريد نجلاء الزيغني (وات).

وأوضحت الزيغني انه تم إخضاع عدد من موظفي واعوان مركزي البريد المذكورين لاختبارات “كوفيد 19 ” والتي أثبتت إصابة 03 اصابة في مركز البطان، وإصابة رئيسة مكتب الدخيلة والذي يعمل به عون وحيد.

وأضافت انه بعد اخضاع حالات الاصابة للحجر الصحي تم اتخاذ قرار غلق المركزين، مؤكدة تشديد اجراءات التوقي والتعقيم داخل المراكز حماية للأعوان في هذا الظرف الوبائي الحرج، خاصة بعد اصابة 50 عون بريد بفيروس “كورونا”، وذلك من جملة 200 عون بالقطاع بالجهة.