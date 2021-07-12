عاجل: اقرار الحجر الصحي الشامل بهذه الولاية لمدة 10 ايام..

اقر والي قبلي منصف شلاغمية اليوم الاثنين، فرض الحجر الصحي الشامل لمدة 10 ايام بكافة ارجاء ولاية قبلي بداية من يوم غد الثلاثاء، وذلك بسبب الارتفاع المسجل في عدد الاصابات بفيروس “كورونا” بالجهة والذي رفع من مؤشر نسبة الحدوث الى اكثر من 500 حالة على كل 100 الف ساكن

ويشمل القرار حظر جولان العربات والاشخاص بكافة مناطق الولاية كامل ايام الاسبوع من الساعة الثامنة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي، ومنع التنقل من والى ولاية قبلي الا للحالات الطارئة والاستثنائية مع غلق جميع المحلات والفضاءات التجارية المفتوحة للعموم باستثناء المحلات الغذائية

كما دعا القرار اهالي الجهة الى الالتزام بعدم مغادرة المنازل الا لقضاء الحاجيات الضرورية مع وجوب ارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي وغلق المقاهي والمطاعم والحمامات العامة والخاصة علاوة على غلق الاسواق الاسبوعية ومنع الانتصاب بالساحات العامة لبيع الاضاحي باستثناء الاماكن المحددة من قبل البلديات فضلا عن تعليق الصلوات الخمس وصلاة الجمعة بكافة المساجد والجوامع الى جانب غلق قاعات الافراح والقاعات الرياضية العامة والخاصة ومنع كافة التجمعات والتظاهرات والحفلات مع منع ابرام عقود الزواج او اقامة حفلات الافراح

يشار الى وجود 954 حالة نشطة بمختلف مناطق ولاية قبلي، وفق معطيات الادارة الجهوية للصحة، التي تشير ايضا الى ان نسبة اشغال الاسرة بالمؤسسات الصحية تبلغ حاليا 15 بالمائة باقسام العزل و55 بالمائة باقسام الكوفيد و29 بالمائة بقسم الانعاش