سليانة: اجتماع تنسيقي لاطلاق حملة تلقيح مشتركة بين مصالح الصحة بالجهة والصحة العسكرية

انتظم، صباح اليوم الاثنين بمقر ولاية سليانة، اجتماع تنسيقي مشترك بين مصالح الصحة بالجهة ومصالح الصحة العسكرية لإطلاق حملة تلقيح مشتركة لفائدة المناطق التي تشهد انخفاضا في نسب التسجيل والتلقيح

وذكر الأستاذ في الطب الوقائي والجماعي بكلية الطب بتونس العميد رياض العلاني في تصريح ل(وات) على هامش الجلسة أنه تم الاتفاق على انطلاق الحملة ابتداء من اليوم لتكون الأولوية للمناطق التي تشهد انخفاضا في نسب التسجيل والتلقيح مقارنة ببقية المعتمديات على أن تشمل في مرحلة أولى معتمديات كسرى والروحية و العروسة

وأضاف أن حملة التلقيح ستنطلق مساء اليوم بمعتمدية كسرى ليتم التركيز في مرحلة أولى على مناطق كسرى العليا وكسرى السفلى و منصورة الجنوبية، باعتبار أن كسرى تندرج ضمن الثلاث المعتمديات التي لها نسبة تسجيل وتلقيح منخفضة جدا فضلا عن صعوبة تنقل متساكني هذه المعتمدية لمراكز التلقيح

وأشار العلاني الى أن حملة التلقيح ستهدف في مرحلة أولى إلى تطعيم 10 آلاف شخص بالمناطق المذكورة ممن تتراوح أعمارهم فوق 60 سنة (مع امكانية تطعيم ممن أعمارهم فوق 55 سنة أو حالات أخرى خاصة) ضذ وباء كوفيد-19 أي بمعدل تلقيح ألف جرعة يوميا كحد أقصى خاصة وان التنقل يستغرق وقتا طويلا

وبين في سياق متصل أن مصالح الصحة العسكرية خصصت 3 إطارات طبية ومايقارب 20 إطارا شبه طبي ليتم العمل ضمن 3 فرق مشتركة رفقة مصالح الصحة بالجهة (فريق قار (مركز الصحة الأساسية) و2 فرق متنقلة)، بهدف الولوج الى المناطق التي يصعب فيها تسجيل وتنقل المواطنين

ولفت في سياق آخر الى أنه في حال توفر جرعات أخرى من التلقيح فإنه سيتم تطعيم متساكني عدد من المعتمديات الأخرى في مرحلة ثانية

يذكر أن الاجتماع التنسيقي أشرف عليه والي سليانة وحضره كل من المدير الجهوي للصحة والأستاذ في الطب الوقائي والجماعي بكلية الطب بتونس وعدد من الإطارات الطبية وشبه الطبية التابعة لوزارة الدفاع