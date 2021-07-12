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توزر: تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وارتفاع الحالات النشطة الى 759 حالة

2021/07/12 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

رصدت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بتوزر 60 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد من جملة 159 تحليلا مخبريا ليرتفع مجموع الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة الى 9495 حالة إيجابية تعافى منهم 8546 شخصا، كما سجلت الحالات النشطة الحاملة للفيروس في الفترة الحالية ارتفاعا لتصل الى 759 حالة، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني ل(وات).

وسجلت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس استقرارا في حدود 190 حالة وفاة مقابل ارتفاع حالات الايواء في المستشفيات الى 21 حالة موزعين الى 5 حالات في قسم الإنعاش الطبي و5 حالات في كل من قسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجهوي بتوزر والمستشفى المحلي بدقاش، و6 حالات إيواء في نفس القسم بالمستشفى الجهوي بنفطة.

وتلقى جرعات التطعيم ضد فيروس “كورونا” قرابة 13270 شخصا من بينهم 4883 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

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