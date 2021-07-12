سيدي بوزيد: تسجيل 6 حالات وفاة و174 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

تم اليوم الاثنين بولاية سيدي بوزيد، تسجيل 6 حالات وفاة، و174 إصابة بفيروس “كورونا” و32 حالة شفاء، ليرتفع العدد الجملي للإصابات إلى 15536 حالة منها 12824 حالة شفاء و508 حالات وفاة، حسب ما أكده كاهية مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بشير سعيدي ل(وات).

وتحتل معتمدية سيدي بوزيد الغربية المرتبة الأولى من حيث أعلى الإصابات ب5718 حالة، تليها سيدي بوزيد الشرقية ب1465 حالة، والمكناسي ب1372 حالة، والرقاب ب1150 حالة، والمزونة ب941 حالة، وأولاد حفوز ب1107 حالات، والسوق الجديد ب752 حالة، والسبالة ب564 حالة، وبئر الحفي ب650 حالة، وجلمة ب685 حالة، وبن عون ب 583 حالة، ومنزل بوزيان ب422 حالة، والسعيدة ب127 حالة.

كما وصل عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية إلى 105 مصابين بعد قبول 15 مصابا اليوم الاثنين، منهم 64 مصابا بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، و8 مصابين بالمستشفى المحلي ببئر الحفي، و9 مصابين بالمستشفى المحلي بالرقاب، و8 مصابين بالمستشفى المحلي بسيدي علي بن عون، و10 مصابين بمستشفى أولاد حفوز، و6 مصابين بمستشفى المكناسي.

وبلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم إجراؤها بالولاية منذ ظهور فيروس “كورونا” 54025 تحليلا بعد رفع 278 تحليلا اليوم.