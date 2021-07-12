736 الفا و333 شخصا استكملو تلقيحهم ضد فيروس كورونا في اليوم 121 من الحملة الوطنية للتلقيح

بلغ عدد التونسيين الذين استكملوا التلقيح المضاد لفيروس “كورونا” منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا وإلى غاية 11 جويلية الجاري، الموافق لليوم 121 من انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، 736 ألفا و333 شخصا، حسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة اليوم الاثنين.

وأفادت الوزارة أن 631 ألفا و83 شخصا استكملوا الجرعتين من التلقيح و105 ألف و250 شخص تم تطعيمهم بجرعة واحدة نظرا لإصابتهم بالفيروس سابقا.

وبلغ العدد الإجمالي للتلقيح في اليوم 121 من الحملة الوطنية للتلقيح، مليونين و156 ألفا و240 شخصا من بينهم 18 ألفا و215 تلقوا تلقيحهم يوم أمس الاحد 11 جويلية الجاري.

ووصل عدد المسجلين في منظومة “ايفاكس” للتلقيح ضد “كورونا”، منذ احداثها وإلى غاية يوم 11 جويلية الجاري، 3 ملايين و324 ألفا و543 شخصا.

ويذكر ان نسبة استهلاك جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، منذ وصول أول شحنة من اللقاحات في تونس إلى حدود يوم 10 جويلية الجاري، 91 بالمائة، حسب ما أفادت به وزارة الصحة، في بلاغ سابق مساء الأحد إلى الاثنين.

وتقدّر كمية الجرعات المتوفرة حاليا، بـ317 الفا و513 جرعة، بعد أن تم استعمال مليونين و293 ألفا و298 جرعة من بين مجموع الجرعات التي حصلت عليها تونس والبالغ عددها مليونين و510 ألف و944 جرعة.