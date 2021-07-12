كوفيد-19: Ooredoo تمنح هبة في شكل مكثفات الأكسجين

الانطلاق من القيروان من أجل حملة وطنية

تواصل Ooredoo مساهمتها في المجهودات الوطنية لمجابهة جائحة كوفيد-19 وتمنح هبة في شكل مكثفات أكسجين لفائدة وزارة الصحة.

معدات ووسائل طبية سيتم وضعها على ذمة المستشفيات العمومية في الولايات الأكثر تضرّرا من الموجة الوبائية الحالية من أجل تعزيز قدرات الدولة وبقية الفاعلين في المجتمع التونسي.

القيروان، المحطة الأولى في برنامج الدعم

اختارت Ooredoo إطلاق هذا البرنامج العاجل من القيروان، إحدى أكثر الولايات تضررا من الجائحة خلال الموجة الأخيرة. من خلال تسليم 5 مكثفات بتاريخ 10 جويلية 2021 إلى الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان، تطلق Ooredoo هذه الحملة المجتمعية التي ستتواصل في الأيام المقبلة قصد تقديم الدعم لبقية الولايات المتضررة.

لإنجاح هذه الحملة المواطنية، اختارت Ooredoo تشريك فرقها في الجهات الذين قاموا بتحديد الحاجيات وتسهيل مهمة الإدارة العامة في اختيار وترتيب الجهات حسب الأولويات الميدانية. تشريك يثبت دور موظفي Ooredoo في إنجاح استراتيجية المسؤولية المجتمعية التي يتبعها المشغّل الأوّل في تونس.

Ooredoo، مسار طويل من مرافقة القوى المجتمعية ضدّ كوفيد-19

منذ أكثر من سنة، تعددت مبادرات Ooredoo من أجل مرافقة التونسيات والتونسيين في اللحظات الصعبة. بعد توفير المعدات والربط بشبكة الإنترنيت لفائدة 24 إدارة جهوية للصحة في كامل تراب الجمهورية وتجهيز مراكز التلقيح بخدمات الجيل الرابع 4G box، ويواصل المشغّل المشوار بدعم كلّ جهد تحسيسي ووقائي ومساعد على مجابهة انتشار فيروس كوفيد-19 ومخاطره الصحية والاجتماعية.