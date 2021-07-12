تطاوين: تسجيل 5 وفيات و 332 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بتطاوين خلال الساعات ال48 الماضية، 05 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حالتان منها في معتمدية تطاوين الشمالية والحالة الثالثة في معتمدية تطاوين الجنوبية والرابعة في معتمدية غمراسن والخامسة في معتمدية بني مهيرة.

وبذلك، ارتفع العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة في مارس 2020، إلى 309 حالات، تتوزع الى 142 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية و68 في تطاوين الجنوبية و51 في غمراسن و13 في بني مهيرة و10 في البئر الاحمر و10 في رمادة و09 في الصمار و6 في ذهيبة.

كما سجلت الإدارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين خلال اليومين الماضيين، وحسب تحيينها الأخير للوضع الوبائي لفيروس كورونا في الجهة، الذي نشرته اليوم الاثنين، 332 إصابة جديدة، تتوزع الى 133 حالة في معتمدية تطاوين الشمالية و69 حالة في معتمدية في تطاوين الجنوبية و48 حالة في غمراسن و43 حالة في رمادة و21 حالة في ذهيبة و09 حالات في البئر الاحمر و06 حالات في بني مهيرة و04 إصابات في الصمار.

وبذلك، يرتفع العدد الجملي للإاصابات بهذا الفيروس إلى 8560 إصابة مؤكدة.

ويخضع حاليا 26 مصابا بفيروس كورونا للعلاج والرعاية الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين، الذي تجاوز طاقة استيعابه، فيما يرقد 05 مصابين آخرين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي برمادة، الذي تجاوز بدوره طاقة استيعابه، و05 اخرين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن.

يذكر أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، القائد الاعلى للقوات المسلحة العسكرية، تسير الإدارة العامة للصحة العسكرية بالشراكة مع الادارة الجهوية للصحة العمومية بداية من يوم الخميس الماضي والى غاية 16 من الشهر الجاري، حملة واسعة وشاملة للتلقيح، مكنت الى حد اليوم من تطعيم أكثر من 5700 مواطن بالجرعة الاولى من التلقيح ضد فيروس كورونا.