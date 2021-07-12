كورونا: 106 وفيات بتاريخ 11 جويلية وتسجيل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة، بتاريخ أمس الأحد 11 جويلية الجاري، 106 وفياتة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء، 16 ألفا و494 حالة.

وأفادت الوزارة، في بلاغها اليومي حول الحالة الوبائية أصدرته مساء اليوم الإثنين، بأن 49 حالة وفاة حصلت يوم أمس الأحد .

واضافت الوزارة في بلاغها بأنه تم تسجيل 4 آلاف و310 إصابات جديدة بالفيروس التاجي، وذلك إثر إجراء 12 ألفا و 335 تحليلا مخبريا.

في المقابل، سجلت الوزارة يوم أمس تعافي 7 آلاف و73 شخصا من الفيروس. وبذلك بلغ العدد الجملي للمتعافين منذ ظهور الوباء 400 ألفا و 378 شخصا، إلى حدود يوم أمس.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية للحالات الحاملة لفيروس كورونا، وفق ذات الإحصائيات، 37,94 %.

وجاء في إحصايات مرفقة بنص البلاغ اليومي أن المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة تتكفل حاليا بـ 4512 مريضا، يقيم 640 شخصا منهم في أقسام العناية المركزة.

وتكفلت هذه المؤسسات منذ انتشار الجائحة في تونس بـأكثر من 21 ألف مريض.