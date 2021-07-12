المهدية: تسجيل 3 وفيات و185 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجهة الصحية المهدية، الاثنين، ثلاث وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تتعلق بثلاثة مصابين أصيلي معتمديات المهدية وسيدي علوان والجم.

من ناحية أخرى، أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ393 عينة، صدرت الاثنين، تسجيل 185 إصابة جديدة بالفيروس تتوزع إلى 89 بالمهدية و27 ببورمداس و14 بكل من سيدي علوان والجم و12 بملولش و10 بالسواسي و7 بقصور الساف إلى جانب 5 إصابات بهبيرة و4 بالشابة و3 بشربان.

وأحصت الجهة، منذ بداية الجائحة، 16936 إصابة، من بينها 14169 حالة شفاء، و446 حالة وفاة و2321 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 640 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس، ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم 62464، من بينهم 20315 تلقوا الجرعة الثاينة من التلقيح.