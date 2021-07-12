سليانة: مصالح الصحة العسكرية تنطلق في تنفيذ حملة تلقيح بمعتمدية كسرى

إنطلقت مساء اليوم الإثنين، مصالح الصحة العسكرية، في تنفيذ حملة تلقيح بمعتمدية كسرى من ولاية سليانة، باعتبارها ضمن المعتمديات التي تشهد أقل نسبتي تلقيح وتسجيل، على غرار معتمديتي الروحية والعروسة، على أن تستمر الحملة طيلة الأيام القادمة، وفق رزنامة تم إعدادها بصفة مشتركة بين مصالح الصحة بالجهة والمصالح التابعة لوزارة الدفاع الوطني.

وأكد العميد طبيب رياض العلاني، في تصريح ل”وات”، أن حملة التلقيح ضد وباء كوفيدـ19 انطلقت مساء اليوم في حدود الساعة الخامسة، وبالتزامن، بمناطق كسرى العليا وكسرى السفلى (فريق قار بالمستشفى) والمنصورة الجنوبية من معتمدية كسرى، لافتا إلى أن عملية التلقيح ستشمل يوم غد الثلاثاء منطقتي حمام كسرى والقرية الشمالية في الفترة الصباحية، واللوزة والقرية الجنوبية في الفترة المسائية، فيما سيتم يوم الإربعاء تطعيم متساكني منطقتي بوعبد الله والمنصورة الشمالية في الفترة الصباحية، والفضول في الفترة المسائية.

وأضاف العلاني أنه سيتم تطعيم سكان معتمديتي الروحية والعروسة في ما بعد، معتبرا أن الإقبال في اليوم الأول كان مرضيا، نظرا لصعوبة ولوج المواطنين إلى منطقة التلقيح.

وأكد المتحدث ذاته أن مصالح الصحة العسكرية ستسعى جاهدة إلى تطعيم أكبر عدد من المواطنين، بما في ذلك المسنين الذين يجدون صعوبة في التنقل، وذلك من خلال التنقل إليهم.

من ناحيتها، أشارت المقدم طبيب، لبني مليح، إلى أنه تم إستغلال مركز الصحة الأساسية بكسرى العليا للقيام بحملة التلقيح، مبينة أنه يتم تسجيل المواطنين فضلا عن عرضهم عن الفحص الطبي ثم التطعيم.

ولفتت إلى أن التلقيح يشمل المواطنين ممن تفوق أعمارهم 60 سنة، ومن يعانون من أمراض مزمنة، إلى جانب الأشخاص المسجلين والذين لم تتم دعوتهم للتلقيح، إضافة إلى الأشخاص غير المسجلين.

من جانبه، دعا رئيس بلدية كسرى، إسكندر القائد، كافة المتساكنين إلى الإقبال على التلقيح للحد من إنتشار الفيروس.

يذكر أنه تم صباح اليوم الاتفاق على انطلاق الحملة لتكون الأولوية للمناطق التي تشهد انخفاضا في نسب التسجيل والتلقيح مقارنة ببقية المعتمديات، على أن تشمل الحملة في مرحلة أولى معتمديات كسرى والروحية و العروسة.