توزر: وفرة في أضاحي العيد بنقاط البيع يقابلها احتشام في الاقبال على شراء الاضاحي

أكّد كاهية مدير بالإدارة الجهوية للتجارة في توزر الهاشمي حسن في تصريح اليوم لــ(وات) وفرة رؤوس الاضاحي المعروضة في نقاط البيع غير المنتظمة وكذلك في السوق الأسبوعية للدواب، مبيّنا أنّه تمّ بالتنسيق بين مصالح الإدارة الجهوية للتجارة ودائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية إحصاء توفر قرابة 10 آلاف رأس فيما يخص “العلوش” و5200 رأس بالنسبة الى “البركوس”.

وأشار في هذا السياق إلى أنّه على الرغم من وفرة العرض إلا أن ذلك يقابله احتشام في الاقبال على اقتناء الاضاحي من المواطنين على غرار السنوات الماضية حيث يكثر الاقبال على شراء الاضاحي يوما أو يومين فقط قبل عيد الأضحى.

وأضاف أن الإدارة تتابع طريقة العرض حيث لوحظ تعدّد نقاط البيع غير المنتظمة والموزّعة في كامل مدن ومناطق الولاية منها قرابة 15 نقطة بيع في مدينة توزر هذا الى جانب السوق الأسبوعية للدواب التي انتصبت طيلة الأسابيع الماضية إلا أنها لن تنتصب نهاية هذا الأسبوع بسبب الدخول في حجر صحي شامل في كامل الولاية.