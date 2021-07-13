منتدى الحقوق الإقتصادية والإجتماعية: آلية الانتحار شنقا هي الأبرز خلال السداسي الأول من سنة 2021 بنسبة 46.2 بالمائة

أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الثلاثاء، أن آلية الانتحار شنقا كانت الأبرز خلال السداسي الأول من سنة 2021، بنسبة 46.2 بالمائة تليها آلية الانتحار حرقا بـ26.9 بالمائة

ورصدت نشرية السداسي الأول من سنة 2021 للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول الاحتجاجات الاجتماعية والانتحار والعنف 78 حالة انتحار ومحاولة انتحار من بينها 54 من جنس الذكور و24 من جنس الإناث

وكانت الفئة العمرية ما بين 26 و35 سنة من أكثر الفئات المحاولة للإنتحار والمنفذة للإنتحار حيث أبرزت النشرية وجود 23 حالة انتحار ومحاولة انتحار في هذه الشريحة العمرية، تليها الفئة العمرية ما بين 16 و25 سنة بـ14 ثم الفئة العمرية ما بين 36 و45 سنة بـ13

ورصد المنتدى 9 حالات انتحار ومحاولة انتحار خلال شهر جوان الجاري من بينهم 5 من جنس الذكور و4 من جنس الإناث، سجل أغلبها في ولاية تونس التي شهدت 3 حالات انتحار ومحاولة انتحار خلال شهر جوان