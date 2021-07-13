سليانة: عمال المقاهي يغلقون الطريق الرئيسية أمام مقر الولاية ويشعلون العجلات المطاطية

عمد عدد من عمال المقاهي بولاية سليانة، صباح اليوم الثلاثاء، الى غلق الطريق الرئيسية أمام مقر الولاية واشعال العجلات المطاطية، وذلك على خلفية تواصل الحجر الصحي الشامل للأسبوع الرابع على التوالي

وذكر المتحدث باسم المحتجين جمال الخروبي في تصريح ل(وات) أن تواصل العمل بمقتضيات الحجر الصحي لأكثر من 20 يوما أضرّ بقطاعهم، مؤكدا على ضرورة إيجاد حلول لوضيعتهم الاجتماعية الهشة خاصة وان أغلبهم أصبحوا عاجزين عن توفير أدنى المستلزمات الحياتية لعائلاتهم بما في ذلك معاليم كراء المنزل إضافة على عدم قدرتهم على شراء أضحية العيد، وفق قوله

واعتبر الخروبي الى أن قرار غلق المقاهي والمطاعم “غير صائب طالما أن المؤسسات الصناعية والمساحات التجارية الكبرى لم يشملها هذا القرار رغم ما تشهده من اكتظاظ”، وفق تعبيره

من جهته، طالب عبد الفتاح العربي (عامل بمقهي) السلط المعنية بضرورة إيجاد حلول عاجلة لوضعياتهم الصعبة في ظل تواصل خطورة الوضع الوبائي، محملا بذلك السلط المركزية مسؤولية ما ألت إليه الأوضاع الصحية وما انجر عنه من انعكاسات اجتماعية واقتصادية

يذكر أن عمال المقاهي دخلوا في تحركات احتجاجية منذ بداية الحجر الصحي الشامل بالجهة