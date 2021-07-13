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سيدي بوزيد : 33236 مواطنا تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس “كورونا”

2021/07/13 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

بلغ عدد الاشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم أمس الاثنين، 33236 شخصا من أبناء الجهة، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح رفيق نصيبي (وات).

وأضاف نصيبي أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ 13129 شخصا،وعدد حالات الذين تعرضوا الى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح بلغ 100 حالة، كانت أغلبها “أعراض بسيطة وخفيفة”.

وذكر أن عدد المواطنين من ولاية سيدي بوزيد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس “كورونا” قد بلغ 73451 شخصا حسب آخر تحيين.

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