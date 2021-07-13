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اصابة راشد الغنوشي بفيروس كورونا..

2021/07/13 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أعلن مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، عن إصابة رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بفيروس كورونا المستجد.
وذكر المجلس في بلاغ تلقته “وات”، أنه تأكدت إصابة الغنوشي بالفيروس التاجي إثر إجراء تحليل سريع مساء اليوم.
ووفق البلاغ، سيواصل الغنوشي (80 سنة)، والذي سبق له أن تلقى تطعيما ضد الفيروس، القيام بأعماله عن بعد وفقا للإجراءات الاستثنائية، مع اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة واحترام البروتوكول الصحي.

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