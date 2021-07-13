المهدية: تسجيل 4 وفيات و144 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أحصت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، الثلاثاء، 4 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الجملي للوفيات بالجهة، منذ بداية الجائحة في مارس 2020، إلى 450 حالة.

كما سجلت الجهة بنفس التاريخ 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أظهرته نتائج التحاليل المخبرية لـ357 عينة.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 59 بالمهدية و29 بالسواسي و21 بالجم و12 بملولش و10 بهبيرة إلى جانب 3 إصابات بقصور الساف وإصابتين (02) بأولاد الشامخ وإصابة واحدة بسيدي علوان.

وتماثل، في المقابل، 180 مصابا للشفاء التام، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، 14326 حالة.

وبلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة 17082، من بينها 450 حالة وفاة و2306 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1209 مواطنين، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس التاجي، ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم 63673، من بينهم 20877 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.