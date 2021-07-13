المنستير: اكتظاظ بالمركز الجهوي عدد 1 للتلقيح ضد كوفيد19 بسبب دعوة 2045 شخصا للتلقيح في يوم واحد

سجل المركز الجهوي عدد1 للتلقيح ضدّ كوفيد19 بالمنستير، اليوم الثلاثاء، حالة من الاكتظاظ الكبير، باعتبار أنّ مجموع المواعيد بالنسبة إلى اليوم بلغت 2045 موعدا، في حين أنّ طاقة استيعاب المركز لا تتجاوز 900 شخص، وفق ما أفادت به “وات”، رئيسة الدائرة الصحية بالمنستير، رئيسة المركز الجهوي عدد1 للتلقيح ضدّ كوفيد19 بالمنستير، الدكتورة فاتن عميرة قلالة.

وبيّنت رئيسة المركز الجهوي عدد 1 للتلقيح أنّ كلّ الذين تلقوا الجرعة الأولى بالمركز الجهوي بالمنستير، سواء كانوا من معتمديات الساحلين أو جمال وغيرها، وجهت لهم دعوة لتلقي الجرعة الثانية من التلقيح بذات المركز، غير أنّ الموارد البشرية قليلة، إذ هناك حاليا 13 شخصا، معربة عن الأمل في دعم المركز على الأقل بخمسة أو ستة آخرين.

وأفادت، من ناحية أخرى، بأنّ نسبة تخلف الملقحين عن تناول الجرعة الثانية من التلقيح ضعيفة، فهي تقريبا في حدود 5 في المائة، مشيرة إلى تراجع نسبة الأشخاص المتخلفين عن الجرعة الأولى بين 15 في المائة و20 في المائة وذلك مقارنة بالفترة الأولى خلال شهر مارس المنصرم.

وذكرت إحدى العاملات بنزل بالمهدية، فطومة مفتاح، أنّهم وصلوا على الساعة الثانية بعد الزوال، غير أنّهم تلقوا الجرعة الثانية على الساعة الخامسة والنصف مساء، معبرة عن خشيتها من عدم توفر المواصلات.

وانتقدت الإطار السياحي بولاية المهدية، بثينة الحاج فالح، حالة الازدحام الكبير المسجلة اليوم بمركز التلقيح، موضحة أنّها وعدد من زملائها في القطاع تلقوا الجرعة الأولى بالمنستير خلال الحملة الوطنية لتلقيح أعوان القطاع السياحي ضدّ “كوفيد19”.

وكانت وزارة السياحة والصناعات التقليدية نظمت بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية، ضمن الحملة الوطنية لتلقيح أعوان القطاع السياحي ضدّ “كوفيد19″، تلقيح 354 من أعوان السياحة من ولايات المنستير وسوسة والمهدية بالجرعة الأولى، وذلك بأحد نزل المنستير يوم 4 جوان 2021.