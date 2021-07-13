القصرين: نقل 4 مرضى بالكورونا من مستشفى سبيطلة إلى المستشفى الجهوي بالقصرين بسبب نقص الأوكسجين

نقل، مساء اليوم الثلاثاء، 4 أشخاص مصابين بفيروس كورونا، من المستشفى المحلي بسبيطلة، إلى المستشفى الجهوي بالقصرين، وذلك بسبب تسجيل نقص في مادة الأوكسيجين.

وأفاد المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، في تصريح إعلامي مساء اليوم، بأن طاقة استيعاب قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بالقصرين بلغت أقصاها، كما تشهد الأقسام المخصصة لإيواء مرضى كوفيد ـ19 اكتظاظا كبيرا، مشددا على ضرورة تحلي الجميع بالمسؤولية وتوخي الحذر واليقظة والالتزام التام بالتدابير الوقائية المتخذة من طرف اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس كورونا وبمقتضيات البرتوكول الصحي، “نظرا لخطورة الوضع الوبائي بالجهة”.

يذكر أن المصالح الصحية بالجهة رصدت خلال الأيام ال14 الأخيرة، 60 حالة وفاة جراء وباء كورونا المستجد، ليرتفع عدد حالات الوفاة بالجهة، منذ بدء الموجة الثانية للفيروس إلى حدود يوم أمس الإثنين، إلى 644 حالة وفاة.

كما سجلت ذات المصالح خلال نفس الفترة المذكورة، 2737 إصابة جديدة، وهو ما يمثل 596 إصابة لكل مائة ألف ساكن، وهي نسبة مرتفعة جدا لم تسجلها الجهة سابقا، ما حتم التمديد في تراتيب الحجر الصحي الشامل بكامل معتمديات الولاية لمدة أسبوع ابتداء من يوم أمس الإثنين إلى غاية الأحد 18 جويلية الجاري.