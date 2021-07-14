نسبة نجاح تقدر ب62.09 في امتحان “النوفيام” دورة جوان 2021

بلغت نسبة الناجحين في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام دورة جوان 2021 ، 62.09 بالمائة حيث

تمكن 14832 تلميذا من جملة 23889 تلميذا من النجاح

وحسب بلاغ وزارة التربية تحصلت التلميذة ميسم فليجان من المدرسة النموذجية بضفاف البحيرة على أعلى معدل خلال هذه الدورة حيث تحصلت على معدل 19.03 من 20

ولفت البلاغ الى أن نسبة المتوجهين خلال هذه الدورة الى المعاهد النموذجية ارتفع مقارنة بدورة 2020 حيث تمكن 3127 تلميذا أي بنسبة 90.63 بالمائة من المرور الى المعاهد النموذجية مقارنة بدورة 2020 التي كانت فيها النسبة في حدود 72.30 بالمائة

وأضاف البلاغ أن نسبة الحاصلين على 10 من 20 بالنسبة لمناظرة شهادة ختم التعليم الأساسي لهذه السنة تطورت حيث بلغت نسبة62.09 بالمائة مقارنة بدورة 2020 التي بلغت النسبة فيها 60.24 بالمائة ، لتحافظ بذلك دورة 2019 على تسجيل أعلى نسبة نجاح خلال الخمس سنوات الأخيرة ب66.98 بالمائة