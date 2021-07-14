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عاجل: وسام جبارة يمثل اليوم أمام فرقة مقاومة الاجرام..وهذا ما قاله..

2021/07/14 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قال الناشط بالمجتمع المدني وسام جبارة، إنه سيمثل اليوم الاربعاء، أمام فرقة مقاومة الإجرام بحي الخضراء بالعاصمة.

وأضاف في تصريح لاذاعة “الجوهرة أف أم” أنه سيتم التحقيق معه على خلفية فيديو نشره على “فايسبوك” تحدث فيه بتشنج كبير بعد إصابة والدته بفيروس كورونا وأطلق نعوتا تمس بالرؤساء الثلاث.

وأوضح أنه لم يتمالك أعصابه، خاصة وأن هناك إمكانية في أن يكون هو من نقل العدوى لوالدته لأنه يعمل ببلدية المنستير و يشرف على عمليات دفن ضحايا الكورونا.

وأكد أنه لا يعرف الجهة التي تقدّمت بقضية ضدّه وأنه قد أخطأ ومستعد للمحاكمة، آملا في أن تتماثل والدته للشفاء.

يذكر أن رئيس الحكومة هشام المشيشي، قد أفاد أمس الثلاثاء، بأنه لم يرفع أي قضية ضد وسام جبارة.

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