هذه آخر تطورات الوضع الصحي للغنوشي بعد اصابته بفيروس كورونا..

أكد المستشار الإعلامي بمكتب رئيس مجلس نواب الشعب وسيم الخضراوي في تدوينة نشرها على فايسبوك أن حالة راشد الغنوشي الصحية مستقرة، ومن الطبيعي أن يظل تحت المراقبة الطبية للمتابعة.

وفي ما يلي نص التدوينة

“كنا في المستشفى منذ قليل للإطلاع على الوضع الصحي لرئيس مجلس نوّاب الشّعب.

أخبرنا الطبيب أن حالته مستقرة وأنه من الطبيعي أن يظل تحت المراقبة الطبية للمتابعة ومن جهة أخرى أكد أن التلقيح الذي تناوله سيكون مفيدا جدا في مقاومة الفيروس، وكقاعدة عامة اي نوع من التطعيمات سيكون له دور ايجابي في حال المرض.

تحدثنا مع رئيس المجلس (مع اخذ كل الاحتياطات)، معنوياته مرتفعة ويواصل متابعة مهامه ومستجدات المجلس كما وجه دعوة لزملائه وللموظفين لمواصلة تأمين الجلسات العامة واللجان، ودعا التونسيين للإقبال على التلاقيح.

وتلقى رئيس المجلس مكالمات هاتفية من داخل تونس وخارجها للاطمئنان على صحته كما تلقى مكالمة هاتفية من الأستاذ قيس سعيد رئيس الجمهورية.”