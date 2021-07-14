المنستير: تسجيل حالتي وفاة و417 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

تم بولاية المنستير تسجيل حالتي وفاة بفيروس “كورونا” المستجد بمعتمدية المنستير والمكنين، و417 إصابة جديدة ليرتفع مجموع الوفيات إلى 616 حالة وفاة و29 ألفا و826 إصابة خلال الفترة من مارس 2020 الى 12 جويلية الجاري، وفق حصيلة أعلنت عنها اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وبلغت نسبة الاختبارات الإيجابية 42 فاصل 7 في المائة من مجموع 314 اختبارا اجريت بتاريخ 11 جويلية الجاري، ليرتفع العدد الجملي للاختبارات 109 آلاف و48 اختبارا بنسبة اختبارات إيجابية 28 فاصل 1 في المائة منذ بداية الجائحة وإلى غاية 11 جويلية الجاري.

وتطور إلى حدّ 12 جويلية الجاري عدد الحالات النشطة إلى 8298 حالة نشطة مقابل 8108 حالات نشطة إلى غاية 11 جويلية الجاري، وارتفعت الحالات المقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة إلى 268 حالة مقابل 266 حالة إلى غاية 11 جويلية، وبلغت النسبة الجهوية لإشغال أسرة “الكوفيد” 96 فاصل 1 في المائة

وحافظت ولاية المنستير وكلّ معتمدياتها على مستوى اختطار “مرتفع جدّا” مع تسجيل معدل جهوي للإصابات قدر ب992 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن وتراوحت الإصابات على مستوى المعتمديات لكلّ 100 ألف ساكن بين 1584 إصابة بجمال و325 إصابة ببني حسان، وتعدّ الجهة 12 معتمدية تفوق بها الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن 669 إصابة بزرمدين.

وسجلت الجهة في المقابل 225 حالة تعافي جديدة ليتطور المجموع إلى 20 ألفا و912 حالة شفاء خلال الفترة من مارس 2020 الى 12 جويلية الجاري