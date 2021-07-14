في لقائه بأنس جاير: رئيس الحكومة يعبر عن تشجيعه لها..

اسدى هشام المشيشي رئيس الحكومة تشجيعاته للاعبة التنس المتالقة انس جابر وذلك خلال الزيارة التي اداها صباح الاربعاء الى مقر الجامعة التونسية للتنس ومواكبته لتدريبات البطلة التونسية بملاعب الحي الاولمبي بالمنزه استعدادا لمشاركتها في اولمبياد طوكيو حسب ما اوردته الصفحة الرسيمة للجامعة التونسية للتنس.

وثمن رئيس الحكومة بالمناسبة المجهودات المبذولة من قبل انس جابر المصنفة 23 عالميا مشيدا بالنتائج المشرفة الاخيرة التي حققتها وخاصة منها اداركها الدور ربع النهائي لدورة ويمبلدون، ثالث الدورات الكبرى للتنس (غراند سلام)، وفوزها بدورة بيرمينغهام.

ويذكر ان انس جابر تجري حاليا تحضيراتها بتونس استعدادا لمشاركتها الثالثة في الالعاب الاولمبية قبل السفر يوم 19 جويلية الى العاصمة اليابانية طوكيو.

كما اطلع رئيس الحكومة على مشروع الجامعة التونسية للتنس لبعث القطب الفيدرالي الدولي للتنس بالحي الوطني الرياضي بالمنزه وا?كد حرصه على متابعة ومساندة هذا المشروع الضخم للجامعة.

واقيمت هذه الزيارة التشجيعية والتكريمية بحضور سهام العيادي وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة وسلمى المولهي رئيسة الجامعة التونسية للتنس.