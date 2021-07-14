بنزرت: تسجيل 11 حالة وفاة بسبب فيروس “كورونا” وارتفاع نسبة الايواء بأسرة الاوكسيجين الى 81 بالمائة

أفاد المدير الجهوي للصحة ببنزرت، جمال الدين السعيداني، اليوم الاربعاء، بأن الجهة الصحية ببنزرت سجّلت، أمس 11 حالة وفاة بسبب فيروس “كورونا” المستجد، من بينها 5 حالات بمعتمدية بنزرت الجنوبية.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، ان “الوضع الوبائي بالجهة ككل لايزال دقيقا وعلى غاية من الخطورة حيث بلغ معدل الإصابات العام بالولاية 845 إصابة على كل 100 الف ساكن”، على حد قوله.

وأضاف، أن نسبة الايواء بأسرة الاوكسيجين لاتزال تسجل ارتفاعا، أيضا، في كامل اقسام ” كوفيد19″ وذلك بنسبة 81 بالمائة، أي ما يمثل عدديا 246 سريرا من مجموع 286 سريرا متوفرا في، حين بلغت نسبة الايواء بأسرة الإنعاش حتى منتصف نهار اليوم 93 بالمائة، أي ما يمثل عدديا 14 سريرا من مجموع 15 سريرا متوفرا.

يشار إلى ان العدد الإجمالي للاصابات بولاية بنزرت منذ بداية انتشار الجائحة بلغ 18976 إصابة، منها 717 حالة وفاة، مقابل 13887 حالة تعافي، علما وأن عدد الحالات الحاملة للفيروس حاليا تقدر بـ4378 حالة.

من جهة أخرى، أفاد رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي بنزرت، محمد قويدر، بأنه وعقب جلسة عمل جمعته، اليوم، عبر تقنية التواصل عن بعد مع الإدارة العامة لمجمع “سيديرالبا” بايطاليا ممثلة في شخص كل من الرئيس المدير العام “طومازو رابولينو”، والمدير العام “لويجي رابولينو”، إلى جانب إدارة المصنع ببنزرت، خصّص المجمع الإيطالي المختص في مجال الصناعات المعملية والمنتصب بفضاء الأنشطة الاقتصادية ببنزرت، مبلغ 150 ألف دينار لاقتناء مستلزمات طبية للمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت، ولعدد من الفضاءات الاستشفائية ببقية مناطق الجهة، في إطار تعزيز المد التضامني ودعما للمجهودات الوطنية والجهوية للحد من تداعيات الجائحة الفيروسية.