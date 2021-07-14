وصول طائرتين سعوديتين محملتين بمساعدات طبيبة إلى تونس

حلّت، ظهر اليوم الأربعاء، بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرتان سعوديتان محمّلتان بمعدّات ومستلزمات طبّية متنوّعة ممنوحة من المملكة العربية السعودية إلى تونس لمساندة جهودها في مواجهة جائحة كوفيد-19، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية نشرته على صفحتها الرئيسية عبر شبكة التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”.

وثمّنت مؤسسة رئاسة الجمهورية، في بلاغها، عاليا سرعة استجابة المملكة العربية السعودية لطلب الوقوف إلى جانب تونس في هذا الظرف الوبائي الدقيق وحجم الدعم المقدّم في مبادرة نبيلة وتاريخية تترجم قدر الاحترام المتبادل بين القيادتين في البلدين ومتانة علاقات الأخوة والتآزر القائمة بين الشعبين الشقيقين والإيمان المشترك بقيم التضامن والتآزر.

وقد حضر مراسم التسلّم كلّ من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي، نادية عكاشة، ووزير الصحّة فوزي المهدي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، وسفير المملكة العربية السعودية بتونس الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر.

وكان السفير السعودي أفاد عقب لقائه رئيس الجمهورية الاثنين الماضي، أن خادم الحرمين الشريفين وجّه بدعم تونس بشكل عاجل في مواجهة الانتشار السريع لجائحة كوفيد 19، يتمثّل في 1 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، و190 جهاز تنفس اصطناعي، و4 ملايين كمامة طبية، و150 سريري طبي مهيأ بأجهزة عناية مركزة، و50 جهاز مراقبة للعلامات الحيوية، فضلا عن 500 ألف قفاز طبي، و180 جهاز قيس للنبض، و25 مضخة أدوية وريدية، و15 منظار للحنجرة بتقنية الفيديو، و5 أجهزة تخطيط القلب، و319 جهاز مكثف للأكسجين.