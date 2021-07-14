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المنستير: التمديد بأسبوعين في الحجر الصحي الموجه بكامل الولاية مع تعليق دروس التدارك

2021/07/14 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

أعلن والي المنستير، أكرم السبري، اليوم الاربعاء، عن قرار التمديد في الحجر الصحي الموجه بكامل معتمديات ولاية المنستير لمدة أسبوعين بداية من الجمعة 16 جويلية وإلى غاية 31 جويلية 2021، في مسعى جهوي ووطني متواصل لكسر حلقات العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وسيقع بناء على هذا القرار، غلق جميع منافذ ولاية المنستير، ومنع كلّ أشكال التنقل بين مدنها نهاية الأسبوع 17-18 جويلية الجاري، مع استثناء تنقل أعوان الأسلاك النشيطة والإطارات الطبية وشبه الطبية وإلغاء العمل بجميع أنواع التراخيص، ومواصلة تعليق انتصاب جميع الأسواق الأسبوعية بالجهة باستثناء بيع الخضر والغلال طيلة الفترة 16-31 جويلية الجاري مع ضرورة تباعد المنتصبين والإذن بالغلق الفوري لكلّ سوق أسبوعية لم تحترم البروتوكولات الصحية.

كما تقرر غلق كافة دور الشباب ودور الثقافة بمختلف مناطق الجهة لمدة أسبوعين خلال الفترة 15-31 جويلية الجاري، وتعليق نشاط قاعات الرياضة والملاعب والأكاديميات الرياضية لمدّة 15 يوما بداية من الخميس 15 جويلية الجاري وإلى غاية 31 جويلية 2021.

وأعلن الوالي كذلك عن تعليق دروس التدارك بكافة المؤسسات التربوية الخاصة لمدّة 15 يوما بداية من 15 جويلية الجاري، وغلق محلات ومراكز التجميل والحلاقة النسائية بكافة مناطق الجهة بداية من اليوم وإلى غاية 31 جويلية الجاري.

وكان والي المنستير أعلن في 30 جوان الماضي فرض الحجر الصحي الموجه بكامل ولاية المنستير خلال الفترة 1-15 جويلية 2021، وتعليق انتصاب جميع الأسواق الأسبوعية فقط على مستوى معتمديات جمال والساحلين والبقالطة وزرمدين.

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