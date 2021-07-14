توننداكس يقفل حصة الاربعاء على تراجع بنسبة 20ر0 بالمائة

تراجع مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس، توننداكس، الاربعاء عند الاغلاق، بنسبة 20ر0 بالمائة الى 8ر7236 نقطة وسط تداولات في حدود 6ر1 مليون دينار وفق الوسيط بالبورصة التونسية للاوراق المالية.

وتصدر سهم صانماد، قائمة الارتفاعات ، بنسبة 6ر5 بالمائة وسعر 060ر2 دينار في حين ارتفع سهم بي هاش بنك بنسبة 9ر2 بالمائة واقفل على سعر 440ر1 دينار.

وتراجع سهم مجموعة تواصل القابضة بنسبة 9ر2 بالمائة لينهي الجلسة على سعر 680ر0 دينار في حين حصلت البطارية التونسية اسد على205ر0 مليون دينار من اجمالي التداولات واغلق سهم الشركة على ارتفاع بنسبة 6ر2 بالمائة وسعر 700ر4 دينار.