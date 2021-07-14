البرلمان يرفع الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون مجلة المياه

تم مساء الأربعاء رفع الجلسة العامة المنعقدة بمجلس نواب الشعب، والمخصصة لمناقشة مشروع القانون عدد 66 لسنة 2019 والمتعلق بمجلة المياه، الذي صادقت عليه لجنة الفلاحة يوم 17 جوان 2021، على أن يستأنف النقاش غدا الخميس على الساعة العاشرة صباحا.

وكانت الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون مجلة المياه، التي حضرها وزير الفلاحة والموارد المائية بالنيابة، محمد فاضل كريم، قد رفعت منذ بدايتها لمدة خمس دقائق، نتيجة لتدخل النائبة عن الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، لمقاطعة تلاوة رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان، معز بالحاج رحومة، لتقرير لجنة الفلاحة، وحصول مشادة كلامية بينها وبين عدد من النائبات عن حركة النهضة، وتعمد إحداهن افتكاك هاتف النائبة عبير موسي.