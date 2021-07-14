عاجل: 194 حالة وفاة جديدة بالكورونا في تونس..

أعلنت وزارة الصحّة تسجيل 194 وفاة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي الوفيات منذ ظهور الجائحة إلى 16 ألفا و845 وفاة.

وأحصت الوزارة 8213 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ العدد الجملي للإصابات 518 ألفا و609 إصابات.

في المقابل، سجلت الوزارة يوم أمس تعافي 6 آلاف و806 أشخاص من الفيروس. وبذلك، بلغ العدد الجملي للمتعافين منذ ظهور الوباء 413 ألفا و155 شخصا، إلى حدود يوم أمس.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية للحالات الحاملة لفيروس كورونا، وفق ذات الإحصائيات، 32,57 %.

وجاء في احصايات مرفقة بنص البلاغ اليومي، أن المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة تتكفل حاليا بـ4667 مريضا، يقيم 655 شخصا منهم في أقسام العناية المركزة و158 مريضا تحت التنفس الاصطناعي.

وتكفلت هذه المؤسسات، منذ انتشار الجائحة، بـأكثر من 21 ألف مريض.

وقد انطلقت حملات التطعيم للتوقي من هذه الجائحة منذ مارس الماضي، وفاق عدد الأفراد الملقحين 782 ألف شخص.