توزر: تسجيل 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

أحصت الإدارة الجهوية للصحّة في توزر 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 441 تجليل أي بنسبة إيجابية قدرها 43 بالمائة وتوزعت الإصابات الى 84 وردت نتائجها عن طريق تحاليل مخبرية و107 عن طريق التحاليل السريعة وفق ما ذكره رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني لـــ(وات).

وأضاف نفس المصدر أن اجمالي الإصابات ارتفع منذ ظهور الوباء الى 9906 إصابات تعافى منهم 8717 شخصا وما تزال 999 حالة نشطة حاملة للفيروس حاليا وتوفي 191 شخصا جراء الإصابة بالفيروس بعد تسجيل حالة وفاة جديدة أمس في قسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بنفطة.

وارتفع تبعا لذلك عدد حالات الايواء في المستشفيات لتشمل 38 شخصا إيواء موزعين الى 5 في قسم الإنعاش و32 مصابا في أقسام الكوفيد بمستشفيات توزر ونفطة ودقاش وحزوة الى جانب إيواء حالة إصابة في قسم طب الأطفال بالمستشفى الجهوي بتوزر.

وأشار ممثل الإدارة الجهوية للصحة الى أنه بالرغم من ارتفاع حالات الايواء إلا أن نسبة إشغال أسرة الإنعاش والاوكسيجين ما تزال مطمئنة باعتبار أنه يتم إشغال 38 سريرا من جملة 100 سرير إلا أن ذلك يدعو الى مزيد الحذر واليقظة باحترام إجراءات الوقاية والتباعد الجسدي للحد من حلقات العدوى.

وبيّن فيما يتعلق بنسق التلقيح ضد فيروس كورونا أنه تم تطعيم 13472 شخصا حتى الآن منهم 6853 تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.