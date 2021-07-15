عاجل: محمد عمار يستقيل من التيار الديمقراطي ‎‎

أعلن محمد عمار في تدوينة نشرها على صفحته على الفايسبوك استقالته من حزب التيار الديمقراطي ومن الكتلة الديمقراطية مؤكدا أنه لم يعد يعرف الحزب الذي كان أحد مؤسسيه.

وفي ما يلي نص التدوينة :

أعلن استقالتي النهائية من الكتلة الديمقراطية ومن حزب التيار الديمقراطي لأنطلق نحو فضاء أرحب.. لم أعد أعرف الحزب -الذي كنت أحد مؤسسيه عام 2013 – حتى وصلت قيادته الرشيدة أمس الى استجوابي حول مسائل تهم الوطن والمواطن منها المساعي التي بذلتها مؤخرا لمحاولة المساعدة في جلب التلاقيح بغية انقاذ الأرواح رغم فقداننا لأمهاتنا وآبائنا وأبنائنا ،و لم تخلو عائلة تونسية من قبول العزاء في مُصاب أصابها.

أتمنى التوفيق لحزب التيار ، وأعتذر من بنات وأبناء التيار على عدم مواصلة “الحلم” لكن أعدهم أننا سنتقابل في ربوع هذا الوطن من أجل مصلحة تونس”.