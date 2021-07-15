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تطعيم 2234739 شخصا ضد كورونا منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح

2021/07/15 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أفادت وزارة الصحة اليوم الخميس أن إجمالي عدد الملقحين ضد كورونا بلغ بعد مرور 124 يوما في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا 2234739 شخصا بعد أن تم يوم الاربعاء 14 جويلية تطعيم 27759 شخصا

وأضافت الوزارة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ان إجمالي عدد الملقحين يتوزع بين 1532137 شخصا تلقوا الجرعة الاولى من التلاقيح المضادة لكورونا فيما تلقى 702602 شخصا الجرعة الثانية من التلقيح

ولفتت الوزارة الى أن عدد المسجلين في منظومة التسجيل عن بعد “ايفاكس” بلغ الى حدود الساعة منتصف النهار و30 دقيقة من يوم
الخميس 15 جويلية الجاري 3410556 مسجلا

وجددت وزارة الصحة بالمناسبة دعوتها كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقي التلاقيح المضادة لفيروس كورونا إلى المبادرة الى التسجيل على منظومة “ايفاكس” للتسجيل عن بعد

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