إنتداب تلامذة ضباط لفائدة الأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري



أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها عن إنتداب تلامذة ضباط (فتيان وفتيات) لفائدة الأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري بعنوان السنة الدراسية 2021-2022.

وفيما يلي التفاصيل:

1– شروط الترشح

أ.أن يكون المترشح :

تونسي(ة) الجنسية،

أعزبا،

العمر من 18 إلى 23 سنة على أقصى تقدير بتاريخ 31 ديسمبر 2021،

طول القامة الأدنى: 1.67 متر (فتيان) و1.60 متر (فتيات)،

متحصّلا على عدد لا يقل عن 12/20 في مادة التربية البدنية في امتحان البكالوريا،

متحصّلا على معدّل لا يقل عن 10/20 في إمتحان البكالوريا.

ب- أن يكون متحصلا على شهادة البكالوريا لسنة 2021 (دورة رئيسية):

شعبة “رياضيات” أو شعبة “علوم تجريبية” أو شعبة “علوم تقنية” بالنسبة إلى مسلك التكوين الهندسي بالأكاديمية العسكرية ومدرسة الطيران ببرج العامري،

شعبة “رياضيات” أو شعبة “علوم تقنية” بالنسبة إلى مسلك التكوين الهندسي بالأكاديمية البحرية،

شعبة “آداب” أو شعبة “إقتصاد وتصرف” بالنسبة إلى مسلك التكوين في نظام “إمد”

(شعبة العلوم القانونية والتصرف) بالأكاديمية العسكرية،

كل الشعب بالنسبة إلى مسلك التكوين في نظام “إمد” (شعبة العلوم العسكرية) بالأكاديمية العسكرية.

2- تقديم الترشحات

تتم عملية تقديم الترشحات عن طريق “الأنترنات”، إبتداء من 5 جويلية 2021 إلى غاية 18 جويلية 2021 عبر موقع واب وزارة الدفاع الوطني:defense.tn.

يتعين على كل مترشح تعمير بطاقة الترشّح بدقة وإختيار شعب التكوين حسب الأولوية.

يقع ترتيب المترشحين حسب مجموع النقاط الذي يتم احتسابه طبقا لقرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 28 جويلية 2020، ويتم استدعاؤهم حسب هذا الترتيب لإجتياز فحوصات طبية وإختبار نفساني وإختبار في الرياضة.

يتعين على كل مترشح تمت دعوته لإجراء إختبارات المناظرة، تقديم ملف إلى اللجنة المكلّفة بالإشراف على عملية الإنتداب، يتكون من وثائق يقع الإعلان عنها عن طريق موقع واب وزارة الدفاع الوطني وفي وسائل الإعلام.

وبينت ان كل الإرشادات المتعلقة بالإنتداب والتكوين بالأكاديميات العسكرية متوفرة بموقع واب وزارة الدفاع الوطني:www.defense.tn

لمزيد الإرشادات، وتابعت الوزارة انه يمكن الإتصال بإدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي بالقاعدة العسكرية بالعوينة. رقم الهاتف:71760900، البريد الإلكتروني: desmrs@defense.tn