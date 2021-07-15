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سوسة: تفاصيل القبض على 03 أشخاص من أجل تكوين وفاق بغاية إجتياز الحدود البحرية خلسة

2021/07/15 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

بناء على معلومات مفادها تولّي شخصين (رجل وزوجته) التحضير لعملية هجرة غير نظامية بالتنسيق مع شخص ثالث، تعهدت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة بالبحث في الموضوع، لتتمكن يوم 14 جويلية 2021 من القبض على الزوجين وحجز زورق بحري مطاطي وأوعية بلاستيكية تحتوي على البنزين.

بالتحري معهما، اعترفا بشراءهما الزورق المذكور قصد استغلاله في عملية الإجتياز، هذا إلى جانب التنسيق مع المظنون فيه الثالث قصد تجميع الأشخاص الراغبين في المشاركة في هذه عملية الاجتياز.

وبتعميق التحريات، أمكن للوحدات المذكورة القبض على المعني الذي بالتحري معه، اعترف بتسلّمه مبلغ مالي قدره 23 ألف دينار من قبل 05 أشخاص يرغبون في إجتياز الحدود البحرية خلسة.

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا من أجل “تكوين وفاق بغاية إجتياز الحدود البحرية خلسة والمشاركة في ذلك” ومواصلة الأبحاث.

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