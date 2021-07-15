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المهدية : تسجيل 204 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة ستة مصابين

2021/07/15 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت ولاية المهدية وفاة 6 مصابين بفيروس كورونا كما أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ521 عينة، صدرت الخميس، تسجيل 204 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد .

وتوزعت حالات الوفاة المسجلة إلى المهدية (03) والجم (02) ووفاة واحدة بالشابة فيما بلغ عدد الوفيات في الايام الثمانية الأخيرة 33 حالة أي بمعدل يومي فاق الاربع حالات.

وأحصت الدائرة الصحية بالسواسي 42 إصابة جديدة تلتها ملولش (40) وقصور الساف (34) وشربان (27) والمهدية (19) و11 بكل من أولاد الشامخ وبومرداس و7 بدائرتي الشابة والجم و6 إصابات بسيدي علوان.

وتلقى 815 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس التاجي ليعادل إجمالي المنتفعين بالتطعيم 65248 من بينهم 22219 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.

وبلغ إجمالي الإصابات بالجهة، منذ بداية الجائحة، 17498 من بينها 14656 حالة شفاء و463 حالة وفاة و2379 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

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