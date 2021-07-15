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مدير عام الصحة : حوالي 4 ملايين و 500 تونسي أصيبوا بفيروس كورونا منذ ظهوره في البلاد و4 آلاف وفاة

2021/07/15 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

قدّر المدير العام للصحة، فيصل بن صالح، اليوم الخميس، مجلس نواب الشعب، عدد التونسيين الذين أصيبوا بالكوفيد-19 منذ ظهور الجائحة في تونس في مارس 2020 إلى حدود اليوم بحوالي 4 ملايين و500 مصاب، مضيفا أن حوالي 4 آلاف حالة وفاة لم يتم احتسابها ضمن منظومة التبليغ عن الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19، المبلغ عنها.
وأوضح، خلال جلسة استماع له بصفته ممثلا عن وازرة الصحة، من قبل لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في إطار دراسة مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية عدد 45/ 2021 ، أنه تم الاعلان في شهر مارس المنقضى عن إصابة 30 بالمائة من التونسيين بالفيروس.
وقدّر بن صالح إلى أن العدد الحقيقي لحالات الوفيات في تونس بشكل عام، يقارب 21 ألف حالة وفاة جراء كوفيد 19، بما أن قرابة 4 آلاف وفاة لم تضمن في منظومة التبليغ عن الوفيات جراء فيروس كورونا.
وتشير الاحصائيات الرسمية لوزارة الصحة الى مجموع اصابات بالكوفيد-19 يبلغ 518609 و 16845 حالة وفاة مبلغ عنها.
ولفت، بن صالح في ذات السياق، إلى صمود المنظومة الصحية بإمكانياتها المحدودة في مكافحة الجائحة.

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