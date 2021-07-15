دفعة جديدة من المساعدات الطبية والمستلزمات الصحية من المملكة العربية السعودية تصل تونس

حلّت، اليوم الخميس، بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرة سعودية محمّلة بدفعة جديدة من المعدّات الطبية والمستلزمات الصحية الممنوحة من المملكة العربية السعودية لدعم جهود تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وقد حضر مراسم تسلّم هذه التجهيزات الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي، نادية عكاشة، ووزير الدفاع الوطني، إبراهيم البرتاجي، ووزير الصحّة، فوزي المهدي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، والدكتور عبد العزيز بن علي الصقر، سفير المملكة العربية السعودية بتونس.