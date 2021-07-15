تطاوين: 50 وفاة بفيروس “كورونا” خلال النصف الاول من شهر جويلية الجاري

سجّلت الادارة الجهوية للصحة خلال الـ24 ساعة الماضية، 04 حالات وفاة و167 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع إجمالي الوفيات بهذا الفيروس منذ تفشيه في الجهة في مارس 2020، إلى 329 حالة، منها 50 حالة تم تسجيلها خلال النصف الاول من شهر جويلية الجاري، فيما بلغ مجموع الإصابات 9181 إصابة مؤكدة.

ورُصدت حالات الوفاة الأخيرة، بكل من معتمدية تطاوين الجنوبية (02)، وغمراسن (01)، ومعتمدية تطاوين الشمالية حالة (01) ، فيما توزعت إجمالي الوفيات الى 150 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية، و74 وفاة في تطاوين الجنوبية، و53 في غمراسن، و14 في رمادة، و13 في بني مهيرة، و10 في البئر الاحمر، و09 في الصمار، و6 في ذهيبة.

وتوزعت حالات الإصابة، إلى 54 حالة في معتمدية تطاوين الشمالية، و39 حالة في معتمدية في تطاوين الجنوبية، و23 حالة في غمراسن، و22 حالة في رمادة، و13 حالة في الصمار، و11 اصابة في بني مهيرة، و04 حالات في ذهيبة، واصابة واحدة في البئر الاحمر.

ويبلغ عدد الخاضعين للعلاج اليوم، 40 مصابا في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجهوي بتطاوين الذي تجاوز بكثير طاقة استيعابه المقدرة بـ20 سريرا بما فيها الانعاش، ولذلك تم اخلاء قسم الطب الباطني للنساء لعلاج المرضى المصابين بهذا الفيروس، فيما يرقد 04 مصابين اخرين في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى المحلي برمادة، و03 مصابين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن.

يذكر أن حملة التلقيح التي أنطلقت في تنفيذها الادارة العامة للصحة العسكرية، بالشراكة مع الادارة الجهوية للصحة العمومية بداية من يوم الخميس الماضي، ستبقى مفتوحة ومتواصلة بعد عيد الاضحى، وفق ما أكده منسقها العام، العميد الطبيب علي مرابط لـ(وات)، من اجل تلقيح اكبر عدد ممكن من متساكني الجهة وذلك في المراكز الاساسية للصحة وفي المصحة العسكرية متعددة الاختصاصات بتطاوين وبالمركز الجهوي للتلقيح.