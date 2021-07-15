الكويت ترسل إلى تونس طائرتين عسكريتين محملتين بأجهزة التنفس والمعدات

أرسلت صباح اليوم الخميس، دولة الكويت إلى تونس طائرتين عسكريتين في إطار جسر جوي لمنح تونس أجهزة أكسجين وتنفس ومعدات ومستلزمات طبية لمعاضدة جهودها في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وتندرج هذه المساعدة في إطار معاضدة جهود الدولة التونسية لمجابهة انشار فيروس كورونا المستجد، وفي إطار علاقات التضامن بين تونس والكويت، وفق بيان صادر اليوم عن رئاسة الجمهورية .

وكان في استقبال هذه التجهيزات الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، ووزير الدفاع الوطني ابراهيم البرتاجي، ووزير الصحة فوزي المهدي، والفريق طبيب ومدير عام الصحة العسكرية مصطفى الفرجاني، وسفير دولة الكويت بتونس أحمد الظفيري.