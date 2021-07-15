عاجل: هلع واحتقان في المستشفى الجهوي بتطاوين بسبب نقص في الاوكسيجين واجلاء عديد المرضى الى مستشفيات خارج الولاية..

شهد المستشفى الجهوي بتطاوين مساء اليوم الخميس حالة احتقان شديدة خوفا من نفاذ الاوكسيجين الذي يحتاجه اكثر من اربعين مصابا بفيروس كورونا يتلقون العلاج في الاقسام الثلاثة المخصصة لمرضى كوفيد-19 .

وتفاديا لكل تعكر للوضع سارع الاطار الطبي المشرف في المستشفى باجلاء عدد من المصابين ونقلهم عبر سيارات الاسعاف الى مستشفيات اخرى خارج الولاية حسب ما اكده مصدر مسؤول في المستشفى في تصريح اعلامي,

وقال ان خمسة مرضى تم نقلهم الى صفاقساعتبارا لاحتياجهم لكميات كبيرة من الاكسيجين خاصة وان خزان الاكسيجين بالمستشفى الجهوي بتطاوين لا يحتي الا ثلااثة الاف لتر وهي كمية لا تفي بحاجة المصابين لفترة كافية وذلك حتى يتم ضخ كميات جديدة من الاكسوجين بهذا الخزان.

,وافاد معتمد ذهيبة راشد الحداد ان الاشقاء في ليبيا قدموا بصفة عاجلة مساء اليوم 15 اصطوانة من الاوكسيجين كدفعة اولى من الكميات التي عبر مسؤولو مصنع للاكسيجين بنالوت عن استعدادهم للعمل على مدار الساعة لملء اي عدد من اصطوانات الاكسوجين من نوع (B50) لتلبية حاجيات مستشفى تطاوين .

وقد دعا مسؤولو الصحة ومكونات المجتمع المدني المواطنين الى القطع مع كل مظاهر الاستهار بصحتهم وعدم التزام بعضهم بالبروتوكول الصحي وهو ما ادى الى الى الوصول الى هذا الوضع الصعب جدا الذي تعيشه عائلات المرضى وخاصة الاسرة الصحية في المستشفى,

وقد ادى هذا الاهمال وعدم التقيد بشروط الحماية من هذا الفيروس الى احتلال ولاية تطاوين المرتبة الاولى على الصعيد الوطني في عدد الاصابات الذي بلغ 1724 مصابا لكل 100 الف ساكن وهو مؤشر مخيف ويؤدي الى المزيد من الخسائر البشرية التي بلغت اليوم 50 وفاة خلال النصف الاول فقط من الشهر الجاري,

يذكر ان ولاية تطاوين تحصلت منذ يوم 4 جوان الماضي على وحدة لانتاج الاوكسيجين من فرنسا غير انها والى اليوم لم تدخل مرحلة الاستغلال بسبب اجراءات ادارية حرمت الجهة من ابرز عناصر الرعاية الصحية لمصابي كوفيد-19