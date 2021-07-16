توزر: تسجيل 72 إصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة جديدة



رصدت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بتوزر 72 إصابة بفيروس كورونا المستجد بعد تلقيها نتائج 202 تحليل مخبري ليرتفع مجموع الإصابات المسجلة منذ بداية الجائحة الى 9978 إصابة من ضمنهم 8852 حالة تعاف من الفيروس و194 وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس منذ طهور الوباء بعد تسجيل حالة وفاة جديدة في المنزل لمصاب أمس وفق ما صرّح به لــ(وات) رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني.

وأضاف المصدر ذاته في تصريحه أن عدد الحالات النشطة انخفض بالمقارنة مع الأيام الماضية ليبلغ 914 حالة نشطة حاملة للفيروس حاليا الى جانب انخفاض مؤشّر سرعة انتشار الفيروس على المستوى الجهوي لتبقى في حدود 901 إصابة في 100 ألف ساكن حاليا بعدما تجاوزت الالف إصابة نهاية الأسبوع الماضي.

إلا أنه وعلى الرغم من ذلك تبقى الجهة مصنّفة من بين الولايات الموبوءة وفق تأكيده وهو ما يستدعي مزيدا من الاحترام والالتزام بمقتضيات الحجر الصحي الشامل في الجهة وخاصة البرتوكول الصحي ووسائل الحماية المتبعة.

ويخضع خمسة مصابين الى العناية في قسم الإنعاش الطبي الى جانب إيواء 29 مصابا آخر في أقسام كوفيد 19 بمستشفيات توزر ونفطة ودقاش وحزوة وتلقى 13558 شخصا جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا منهم 7077 تلقّوا الجرعة الثانية من اللقاح.