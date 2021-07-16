سيدي بوزيد : تسجيل 292 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة مقابل 185 حالة شفاء

سجّلت ولاية سيدي بوزيد خلال 24 ساعة الماضية 292 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة و185 حالة شفاء حسب ما أكّده اليوم بشير سعيدي كاهية مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد تصريح لــ(وات)، ويرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 16743 حالة منها 13593 حالة شفاء و525 حالة وفاة.

وتحتلّ معتمدية سيدي بوزيد الغربية المرتبة الأولى في أعلى الإصابات سيدي بوزيد الغربية ب6125 حالة تليها سيدي بوزيد الشرقية ب1521 حالة ثم المكناسي 1547 ثم الرقاب ب 1216 حالة ثم أولاد حفوز ب1152 حالة ثم المزونة ب1002 حالة ثم السوق الجديد ب796 حالة ثم جلمة ب772 حالة ثم بئر الحفي 714 حالة ثم بن عون ب 645 حالة ثم السبالة ب597 حالة ثم منزل بوزيان ب 499 حالة وأخيرا السعيدة 156 حالة.

ووصل عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية إلى 135 مصابا منهم 86 بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد و7 بالمستشفى المحلي ببئر الحفي و9 بالمستشفى المحلي بالرقاب و8 بالمستشفى المحلي بسيدي علي بن عون و10 بمستشفى أولاد حفوز و14 بمستشفى المكناسي ومصاب بمستشفى منزل بوزيان.