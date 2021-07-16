يجب تطعيم نحو 100 الف شخص يوميا ضد كورونا لإحكام السيطرة على الوباء وضمان عودة مدرسية آمنة

قال الطبيب المختص في أمراض القلب والشرايين ذاكر لهذيب، انه لإحكام السيطرة على وباء كوفيد 19 وضمان عودة مدرسية آمنة يجب الترفيع في نسق الحملة الوطنية للتلقيح لتطعيم قرابة 100 الف شخص يوميا.

ووصف ذاكر لهذيب في تصريح لـ”وات” اليوم الجمعة، عدد الملقحين يوميا ضد كوفيد 19 ب”ضعيف جدا” إذ لا يتجاوز 30 ألف ملقح في اليوم، مبرزا ضرورة مراجعة وتقييم منظومة “ايفاكس” الخاصة بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد كورونا، قصد التمكن من التسريع في نسق التلقيح ليشمل أكبر عدد من المواطنين.

واعتبر أن تسجيل قرابة 3 مليون تونسي فقط حتى الآن في منصة “ايفاكس” من مجموع نحو 12 مليون مواطن، يقيم الدليل على وجود خلل في هذه المنظومة، مشيرا إلى ان عديد المواطنين يجهلون حيثيات عملية التسجيل لتلقي التلقيح المضاد لكورونا.

وأكد أن التطعيم الشامل هو الحل الأنسب لوضع حد لهذه الأزمة الصحية التي تعيشها تونس، داعيا وزارة الصحة إلى منح تراخيص للمؤسسات والمعامل الكبرى لاقتناء التلاقيح ضد كوفيد 19 وتطعيم عمالها، من أجل الترفيع في نسق التلقيح واستقطاب القطاعات المهنية، حسب تقديره.

وقال لهذيب إن الوضع الوبائي بالبلاد خطير جدا، خاصة مع ارتفاع نسبة التحاليل الإيجابية التي تصل يوميا إلى 30 بالمائة وتفاقم عدد المرضى بكوفيد 19 المقيمين بالمؤسسات الاستشفائية فضلا عن تسجيل قرابة 140 حالة وفاة في اليوم.

يذكر أن العدد الجملي للملقحين ضد كورونا ناهز 2 مليون و269 ألفا و300 شخص منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح بتاريخ 13 مارس الماضي، حسب احصائيات وزارة الصحة الدورية حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19.